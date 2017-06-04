  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الزجاجات الحارقة تٌشعل بيتًا للمستوطنين بالقدس

الأحد 04 يونيو 2017 01:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

الزجاجات الحارقة تٌشعل بيتًا للمستوطنين بالقدس

اندلع حريق في بيت للمستوطنين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة بعد إلقاء زجاجات حارقة باتجاه البيت، مساء اليوم السبت.

وتندلع مواجهاتٌ عنيفة بشكلٍ يومي بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ، ردًا على الاعتداءات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
kkk

اعتقال فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس
147667_0

الاحتلال يعتقل 3 شبان بالقدس المحتلة
hdg

التعليم: خطة الاحتلال التعليمية بالقدس تهويدية خطيرة
القدس المحتلة

الاحتلال يصادق على مشروع تهويدي بالقدس وبناء مستوطنة جديدة
thumb (4)

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالقدس

الأخبار الرئيسية

منذ 12 ساعة

الأجهزة الأمنية تُؤمن اختبارات الثانوية العامة
منذ 13 ساعة

شقيقة الأسير محمود عيسى: حياة الأسرى ليست أرقام
منذ 13 ساعة

370 حالة اعتقال بينهم 55 طفلًا خلال مايو
منذ 17 ساعة

نحو 72 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة
منذ 18 ساعة

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال
منذ الأمس

شهيدان في القدس المحتلة واعتقال 190 فلسطينياً خلال أيار الماضي

مقالات

حالمون وواهمون

حالمون وواهمون

محمد شفيق السرحي
سأمزق حركة حماس إربًا

سأمزق حركة حماس إربًا

د. فايز ابو شمالة
​الدروس المستفادة من إضراب وانتصار الأسرى

​الدروس المستفادة من إضراب وانتصار الأسرى

د.أيمن ناهية
​ترامب .. والعودة للمفاوضات ؟!

​ترامب .. والعودة للمفاوضات ؟!

د.يوسف رزقة