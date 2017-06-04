الزجاجات الحارقة تٌشعل بيتًا للمستوطنين بالقدس

اندلع حريق في بيت للمستوطنين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة بعد إلقاء زجاجات حارقة باتجاه البيت، مساء اليوم السبت.
وتندلع مواجهاتٌ عنيفة بشكلٍ يومي بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ، ردًا على الاعتداءات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
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الأحد 04 يونيو 2017 01:18 ص بتوقيت القدس المحتلة
اندلع حريق في بيت للمستوطنين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة بعد إلقاء زجاجات حارقة باتجاه البيت، مساء اليوم السبت.
وتندلع مواجهاتٌ عنيفة بشكلٍ يومي بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ، ردًا على الاعتداءات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
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