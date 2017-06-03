الأجهزة الأمنية تُؤمن اختبارات الثانوية العامة

قناة الأقصى - غزة

أمَّنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية والأمن الوطني بدء اختبارات الثانوية العامة لهذا العام، صباح اليوم السبت، وذلك عبر خطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان سير عملية الاختبارات بأفضل صورة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر انتشرت كافة الأجهزة المختصة والإدارات في جميع لجان الامتحانات البالغ عددها 153 قاعة امتحان على مستوى قطاع غزة.

في حين رافقت أجهزة الشرطة عملية نقل أوراق الاختبارات من مقر وزارة التربية والتعليم وتوزيعها على كافة مديريات التعليم في المحافظات.

تأمين شامل

وتعد مهمة تأمين الامتحانات ولجانها مهمة وطنية سيادية، تهدف وزارة الداخلية من خلالها وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب داخل تلك اللجان وخارجها ومنع حالات الغش والتعدي عليها وعلى المدرسين ومندوبي التعليم.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الداخلية أ. إياد البزم إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات وهيأت كافة الظروف لعقد الامتحانات، معبراً عن أمله باجتياز الطلبة اختباراتهم بنجاح.

وتسلمت وزارة الداخلية في وقت سابق جدول الامتحانات وعدده اللجان وأماكنها، وذلك لضمان توفير عملية تأمين شاملة "داخلية وخارجية" لتلك اللجان عبر خطة متكاملة بمشاركة كافة الأجهزة والإدارات المختصة بالوزارة.

إجراءات مسبقة

وبحسب أمر عمليات صادر عن العمليات المركزية بالداخلية بدأت الوزارة استعداداتها قبل شهر من بدء الامتحانات, حيث تم منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة منذ مطلع شهر مايو.

بدورها تقوم الشرطة في كل عام على تأمين اللجان بشكل دوري حيث تم وضع خطة مناسبة تضمن التنسيق الكامل وتوزيع المهام والأدوار على إدارات ومحافظات الشرطة حيث يستمر تأمين تلك اللجان على مدار 24 ساعة حتى انتهاء الامتحانات.

ويقع على عاتق شرطة الحراسات تأمين مديريات التربية والتعليم في المحافظات ومنع أي شخص من الدخول إلا بتعليمات من الوزارة نفسها وتعزيز اللجان بالأفراد، بينما تقوم الشرطة النسائية في تأمين الامتحانات في اللجان الخاصة بالطالبات من خلال ضبط الأمن وتوفير الهدوء لهن والتأكد من هوية الطالبات المنقبات.

وتعمل شرطة المرور على تسهيل حركة المرور على المفترقات والشوارع الرئيسة، ومراقبة عدم استخدام الباعة المتجولين لمكبرات الصوت لعدم إزعاج الطلبة, كما يتم تأمين مداخل المدارس لمنع الازدحام والتشويش على الطلبة داخل قاعات الامتحانات.

وتتواجد أطقم الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية على جهوزية تامة بالقرب من لجان الامتحانات في حال حدوث أي طارئ.

هذا ويتقدم أكثر من 28814 طالبًا وطالبةً لاختبارات الثانوية العامة هذا العام في كافة محافظات قطاع غزة.