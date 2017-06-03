شقيقة الأسير محمود عيسى: حياة الأسرى ليست أرقام

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قالت شقيقة الأسير محمود موسى عيسى عيسى (46 عامًا) من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة إن أعوام الأسرى داخل السجون ليست مجرد أرقام تحصى.

وأضافت خلال حديثها لإذاعتنا أن شقيقها معتقل منذ الثالث من يونيو عام 1993، مر عليه 24 شهر رمضان خلال سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال، حرم من لقاء عائلته وذويه فيها.

وأوضحت أن شقيقها يقضي حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة ثلاث مرات بالإضافة إلى 46 عامًا، قضى منه 24 عامًا بعد اعتقاله عام 1993.

وأشارت إلى أن والدتها المريضة لا تستطيع زيارة شقيقها في أسره، في حين تسمح إدارة السجون الصهيونية لإخوته فقط بزيارته.

وبينت أن شقيقها وضع داخل زنازين العزل الانفرادي لمدة 15 عامًا، وخاض إضرابًا عن الطعام لمدة شهر كامل عام 1998، وتصفه دولة الاحتلال من أخطر ثمانية أسرى في سجونها..

جدير بالذكر أن الأسير عيسى لا يزال أعزباً واعتقل بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، وخطف وقتل الصهيوني نسيم توريجانو وآخرين.