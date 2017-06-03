370 حالة اعتقال بينهم 55 طفلًا خلال مايو

قناة الأقصى - فلسطين

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال مايو الماضي حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث رصد (370) حالة اعتقال، من بينهم (50) طفلًا قاصرًا، و(18) امرأة وفتاة وعدد من الصحفيين.

وأشار المركز في تقريره الشهري السبت إلى أنه رصد (10) حالات اعتقال من قطاع غزة بينهم المواطنة نعمه عبد القادر الجورانى (52 عامًا) من رفح على معبر بيت حانون خلال عودتها من رحلة علاج مع ابن شقيقها المريض في الضفة الغربية، واطلق سراحها بعد أسبوعين من الاعتقال.

وأوضح أن من بين المعتقلين أيضًا المواطنة حنين أبو ريدة تم اعتقالها خلال توجهها لزياره زوجها الأسير إياد أبو ريدة، حيث منعتها قوت الاحتلال من زيارته وأطلقت سراحها بعد ساعات، إضافة لاعتقال 7 صيادين خلال ممارسه عملهم في مهنة الصيد قبالة شواطئ القطاع.

ولفت إلى اعتقال رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ مصطفى كامل شاور (60 عامًا) من مدينة الخليل بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومصادره مبالغ مالية خاصة به، وأطلق سراحه بعد يومين من الاعتقال.

وأكد الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل واضح خلال مايو الماضي من استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال، حيث رصد (18) حالة اعتقال لنساء بينهن جريحة، وقاصرتين.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة المقدسية وفاء أبو جمعة بعد أن فتشت منزلها بقرية الطور، والصحفية لمى غوشة وأفرج عنها بكفالة مالية وحولها للحبس المنزلي والناشطة الشبابية صمود أبو خضير في القدس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 33 نساء من الخليل خلال قيامهن بالعمل في اراضيهم الزراعية المحاذية لمستوطنة "غوش عصيون" شمال بيت امر، وأطلق سراحهم بعد ساعات من التحقيق .

وأشار الأشقر إلى أنه في أواخر مايو الماضي انتصر الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية، وعلقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذين بدأوه في السابع عشر من نيسان، بعد 40 يومًا متتالية ، وقد توصل قادة الإضراب إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضى بتحقيق عدد من مطالبهم الإنسانية.

وبين الأشقر أن سلطات الاحتلال واصلت استهدافها للكلمة والصورة عبر اعتقال واستدعاء الصحفيين والتضييق عليهم، حيث رصد (7) حالات اعتقال لصحفيين خلال مايو.

واوضح أن سلطات الاحتلال واصلت خلال مايو الماضي إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (42) قرارًا إداريًا، منهم ( 18) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(24) قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالي لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي الأسير المحرر المعاد اعتقاله واحد أبطال معارك الأمعاء الخاوية ثائر حلاحلة من الخليل.