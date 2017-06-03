الإعلام العبري: القسام أطلق 2000 صاروخ باتجاه البحر

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

ادهى الإعلام العبري أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أطلقت قرابة ألفي صاروخ تجريبي منذ انتهاء العدوان الصهيوني صيف عام 2014.

وبحسب موقع "مفزاك لايف" فإنه منذ إنتهاء عدوان عام 2014 بغزة أطلقت منظمة حماس أكثر من ألفي صاروخ تجريبي نحو البحر كجزء من التطوير.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي فقط (2017) أطلقت حماس أكثر من 500 صاروخ باتجاه البحر لغرض التطوير والاختبار.

وأوضح أن هذه الرمايات تأتي في نطاقات مختلفة حيث هناك صواريخ بعيدة المدى نسبيا.

وتساءل الموقع عن سبب عدم علاج جيش الاحتلال لظاهرة الصواريخ التجريبية قائلا: "يعلم الجيش الإسرائيلي أن إطلاق هذه الصواريخ من حماس نحو البحر حاليا سيكون لاحقا إلينا في المواجهة القادمة في قطاع غزة ويجب أن يجد الجيش الإسرائيلي علاجا لهذه المسألة فورا".