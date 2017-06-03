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نحو 72 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

السبت 03 يونيو 2017 09:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

نحو 72 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

قناة الأقصى - فلسطين

يتوجه اليوم السبت، 72015 طالبا وطالبة في كافة محافظات  الوطن، لتقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بالنظام الجديد، الذي يحمل اسم "إنجاز"، في ثمانية فروع أكاديمية ومهنية.

وتبدأ الامتحانات، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمبحث التربية الإسلامية، وتنتهي بالامتحان النظري مبحث تكنولوجيا المعلومات يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري.

ويوزع الطلبة على 620 قاعة امتحان، 417 منها في الضفة، إضافة إلى وجود قاعات في رومانيا وقطر وبلغاريا، لتمكين الطلبة الفلسطينيين هناك من تقديم امتحان الثانوية العامة.

وحسب وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد طلبة قطاع غزة الذين سيتقدمون للتوجيهي 28814 طالباً وطالبة منهم 20332 فرع العلوم الإنسانية، و6822 الفرع العلمي، و1470 الفرع الشرعي، و190 فروع مهنية متنوعة .

ونوهت الوزارة إلى أن عدد المراقبين في قطاع غزة  يبلغ 4199 مراقب وهناك 2307 مصحح، وسيكون هناك 153 قاعة امتحان بالإضافة إلى 9 قاعات أخرى ستخصص للمستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل، كما سيكون هناك مركزين للتصحيح واحد في مدينة غزة والأخر بمدينة خانيونس.

ويتيح النظام الجديد "إنجاز" للطالب فرصة إضافية للتقدم للامتحان، وتحسين معدله في دورتين في نفس العام؛ لمن اجتاز بنجاح نصف المباحث على الأقل. وسيقلص عدد جلسات الامتحان وسيزيد التركيز على المباحث المرتبطة بصلب التخصص في احتساب المعدل.

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