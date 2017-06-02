إصابة 4 مواطنين بقمع الاحتلال مسيرات بالضفة

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما.

وأفاد مراسلنا، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة وأطلقوا لأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بجروح وصفت بالطفيفة.

وأضاف أن جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال أقدمت على تعطيل شبكة المياه الرئيسية للقرية مما أدى إلى انقطاع المياه لعدة ساعات قبل إصلاحها من قبل المجلس القروي.

وانطلقت المسيرة بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين ليوم الأرض بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب وممثلين عن الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين.

من جهة أخرى أدى عشرات الفلسطينيين، صلاة ظهر اليوم الجمعة، فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة، على جبل "الطبون" في قرى المغير وأبو فلاح وكفر مالك، شمالي شرق رام الله (شمال القدس المحتلة).

وتأتي هذه الفعالية، التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية إحياء للذكرى الـ 41 ليوم الأرض، وتأكيدا على أهمية المقاومة الشعبية في طرد المستوطنين من أراضي المواطنين الفلسطينيين.