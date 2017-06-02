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بالصور : إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

الجمعة 02 يونيو 2017 06:36 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

قناة الأقصى - غزة

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين على طول نقاط التماس قرب حدود قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.

وأكدت مصادر طبية، إصابة الشاب طارق عليان (28 عاما) بعيار ناري من قناصة الاحتلال في القدم اليمني في المواجهات المندلعة شرق مخيم البريج وسط القطاع.

من جانبه أفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار وقنابل الغاز صوب الشبان المشاركين في مسيرات "نذير الغضب" والتي دعت لها هيئة الحراك الوطني، شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأكد إصابة عشرات الشبان بالغاز المسيل للدموع في منطقة خزاعة، مشيرا إلى أن طواقم الاسعاف تعاملت مع الإصابات في المكان.

وفي السياق، أصيب 7 مسعفين بالاختناق جراء استهداف 3 سيارات إسعاف تابعة للخدمات الطبية قبالة مستوطنة ناحل عوز شرق غزة.

وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، دعت أمس، إلى النفير العام في صفوف أبناء شعبنا تحت عنوان "نذير الغضب" للجمعة الثالثة؛ لمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
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