توجه لإقرار آلاف الوحدات الاستيطانية الأسبوع القادم

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

كشفت قناة عبرية ظهر اليوم الجمعة النقاب عن وجود توجه للمصادقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع القادم.

ووفقًا لما أوردته القناة العبرية الثانية، فمن المتوقع أن تعقد لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية جلستين الثلاثاء والأربعاء القادمين للمصادقة على بناء 2600 وحدة استيطانية بالضفة الغربية بعضها بمستوطنات معزولة.

ولا تتوقع مصادر مطلعة للقناة أن تؤدي هذه الخطوة لأزمة مع الإدارة الأمريكية، كونها تأتي في إطار التفاهمات مع الإدارة الأمريكية، وأنه تم التوضيح لها بأن جزءاً من هذه المخططات سبق وأن صودق سابقاً.