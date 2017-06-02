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في الجمعة الأولى من رمضان

توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 02 يونيو 2017 01:43 م بتوقيت القدس المحتلة

توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

توافد الاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية المحتلة وعشرات من سكان قطاع غزة، صبح اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وشهدت الحواجز العسكرية الصهيونية المحيطة بمدينة القدس حركة نشطة من قبل المصلين، بحسب شهود عيان.

وقالت الشرطة الصهيوينة في تصريح مكتوب، إنها ستسمح للفلسطينيين الذكور من سكان الضفة الغربية الذين تزيد اعمارهم عن 40 عاما والإناث من كل الأعمار بدخول المدينة دون الحاجة إلى تصاريح دخول.

وأضافت أنه يسمح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بالدخول إلى المدينة بدون تصاريح.

واشترطت على الفلسطينيين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 30-40 عاما الحصول على تصاريح خاصة للدخول إلى المدينة، ومنعت من تتراوح اعمارهم بين 12-30 عاما من الدخول بشكل مطلق.

ولفتت الشرطة الصهيوينة إلى انها ستسمح ل 100 فلسطيني فقط من سكان قطاع غزة تتجاوز أعمارهم 55 عاما بالوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة من خلال حافلات خاصة وبعد الحصول على تصاريح من السلطات الصهيوينة .

وعادة ما يتدفق عشرات الآف الفلسطينيين لأداء الصلوات في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وخاصة أيام الجمع.

توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى
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