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اعتقال فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

الجمعة 02 يونيو 2017 11:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

قناة الأقصى-القدس

اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية صباح اليوم، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

وذكر موقع "0404" العبري أنه جرى نقل الفتاة للتحقيق من قبل جهاز "الشاباك".

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