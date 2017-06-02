اعتقال فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

قناة الأقصى-القدس

اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية صباح اليوم، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

وذكر موقع "0404" العبري أنه جرى نقل الفتاة للتحقيق من قبل جهاز "الشاباك".