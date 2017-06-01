الحراك الوطني لكسر الحصار يدعو إلى مواصلة فعاليات"نذير الغضب"

أكدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والحراك الشبابي، على مواصلة فعاليات "نذير الغضب" على نقاط التماس مع الاحتلال وعلى طول حدود القطاع الشرقية.

وطالبت هيئة الحراك الوطني، الكلّ الفلسطيني باعتبار غدا الجمعة يوم غضب لأجل الأقصى الذي يتعرض لهجمة شرسة واقتحام غير مسبوق من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأشارت أن هذه الفعاليات تأتي نصرة للأسرى والمسرى، وكسرا للحصار ومواجهة للمؤامرات الدولية، مشددة أنها لن تتوقف حتى فك الحصار عن قطاع غزة وتحقيق مطالب الأسرى العادلة.

وبيّنت أن نقاط التماس ستكون خلف المقبرة الشرقية، وناحل عوز، وشرق البريج وخزاعة، مؤكدة على أهمية التحام كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية مع هذه الفعاليات.

كما دعت الهيئة جميع الأحرار في الضفة المحتلة لمواصلة المواجهات مع الاحتلال في كافة أنحاء الضفة وخاصة مدينة القدس؛ لإشعال انتفاضة القدس من جديد.

وشددت في رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني موحد ضد المؤامرة وضد الاحتلال وضد الحصار.