  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الحراك الوطني لكسر الحصار يدعو إلى مواصلة فعاليات"نذير الغضب"

الخميس 01 يونيو 2017 09:54 م بتوقيت القدس المحتلة

الحراك الوطني لكسر الحصار يدعو إلى مواصلة فعاليات"نذير الغضب"

أكدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والحراك الشبابي، على مواصلة فعاليات "نذير الغضب" على نقاط التماس مع الاحتلال وعلى طول حدود القطاع الشرقية.

وطالبت هيئة الحراك الوطني، الكلّ الفلسطيني باعتبار غدا الجمعة يوم غضب لأجل الأقصى الذي يتعرض لهجمة شرسة واقتحام غير مسبوق من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأشارت أن هذه الفعاليات تأتي نصرة للأسرى والمسرى، وكسرا للحصار ومواجهة للمؤامرات الدولية، مشددة أنها لن تتوقف حتى فك الحصار عن قطاع غزة وتحقيق مطالب الأسرى العادلة.

وبيّنت أن نقاط التماس ستكون خلف المقبرة الشرقية، وناحل عوز، وشرق البريج وخزاعة، مؤكدة على أهمية التحام كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية مع هذه الفعاليات.

كما دعت الهيئة جميع الأحرار في الضفة المحتلة لمواصلة المواجهات مع الاحتلال في كافة أنحاء الضفة وخاصة مدينة القدس؛ لإشعال انتفاضة القدس من جديد.

وشددت في رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني موحد ضد المؤامرة وضد الاحتلال وضد الحصار.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
kkk

الاحتلال يجري عمليات مسح بالمنطقة الأثرية في "سبسطية"
داني دانون

حماس: تعيين "دانون" بمنصب أممي شرعنة ومكافأة لجرائم الاحتلال
سعيد الحوتري

الذكرى الـ16 لعملية "الدلفين" في "تل أبيب"
حماس فلسطين تركيا

إحياء الذكرى السابعة لسفينة "مرمرة" بإسطنبول
القدس عاصمة فلسطين

"أوروبيون من أجل القدس" تطلق حملة "القدس عاصمة فلسطين"

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

ترمب يؤجل نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة
منذ 5 ساعات

11 نائباً فلسطينياً في سجون الاحتلال
منذ 8 ساعات

حماس: تعيين "دانون" بمنصب أممي شرعنة ومكافأة لجرائم الاحتلال
منذ 7 ساعات

الذكرى الـ16 لعملية "الدلفين" في "تل أبيب"
منذ 11 ساعة

إصابة طفلة بزعم تنفيذ عملية طعن في جنين
منذ 10 ساعات

184 مستوطناً يقتحمون ساحات الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

مقالات

سأمزق حركة حماس إربًا

سأمزق حركة حماس إربًا

د. فايز ابو شمالة
​الدروس المستفادة من إضراب وانتصار الأسرى

​الدروس المستفادة من إضراب وانتصار الأسرى

د.أيمن ناهية
​ترامب .. والعودة للمفاوضات ؟!

​ترامب .. والعودة للمفاوضات ؟!

د.يوسف رزقة
الانفجار القادم في غزة

الانفجار القادم في غزة

إبراهيم المدهون