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بهدف التحضير لشق طريق استيطاني

الاحتلال يجري عمليات مسح بالمنطقة الأثرية في "سبسطية"

الخميس 01 يونيو 2017 07:25 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يجري عمليات مسح بالمنطقة الأثرية في "سبسطية"

نفذت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عمليات مسح داخل المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال تجري عمليات مسح في المنطقة الأثرية بهدف التحضير لشق طريق استيطاني في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال حاولت أكثر من مرة الحديث مع البلدية بخصوص أعمال ترميم في الموقع الأثري، والتي رفضت المقترحات جميعها.

وأشار إلى أن البلدة تتعرض لهجمة من قبل قوات الاحتلال واقتحام متكرر للمستوطنين، "وإذا ما تم شق الطريق فهذا يعني تسهيل اقتحام المنطقة والتغيير في معالمها، الأمر المنافي للقوانين الدولية خاصة في منظمة اليونسكو ".

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