ترمب يؤجل نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة

قناة الأقصى - غزة

قالت القناة العبرية الثانية مساء اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر اليوم الخميس، عدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وذكر موقع "واللا" العبري نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية أن ترمب قرر بشكل نهائي تأجيل نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس.

وبحسب الوكالة، يحل الليلة الموعد النهائي للتوقيع على أمر النقل في حال أراد نقلها، لكن المصادر تؤكد أن ترامب لن يوقع على قرار النقل.

وكان أعلن مسؤولون أمريكيون ومصدر دبلوماسي في وقت سابق من اليوم، أنه من المتوقع أن يؤجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع نقل السفارة؛ رغم تعهده خلال الحملة الانتخابية باتخاذ هذه الخطوة المثيرة للجدل.