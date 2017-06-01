11 نائباً فلسطينياً في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 11 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم 9 نواب من كتلة التغيير والإصلاح يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد.

و يلجأ الاحتلال إلى فرض الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة على النواب وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقاليه جديدة بهدف احتجازهم لأطول فترة ممكنة دون لوائح اتهام أو أدلة إدانة واضحة، مما يسمح للاحتلال بتجديد اعتقالهم لفترات متعددة عبر محاكم صورية تخضع كلياً لأوامر جهاز المخابرات الذى يضع عدة بنود سرية في ملف النائب الأسير تمنع من إطلاق سراحه .

الاحتلال منذ بدء اعتقال النواب عام 2006، اختطف 57 نائباً إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، ولا يكاد يمر فترة من الزمن إلا ويقوم الاحتلال باعتقال عدد من النواب وإخضاعهم للاعتقال الإداري، ومنذ بداية العام الحالي اختطف الاحتلال 7 نواب ، ومؤخراً أطلق الاحتلال سراح النائبة "سميرة حلايقه" 53 عام من الخليل، بعد اعتقال لشهرين، وكذلك النائب المقدسي " محمد أبو طير" بعد اعتقال لمدة 17 شهراً، وبذلك يتبقى في سجون الاحتلال 11 نائباً .

يشار إلى أن النواب التسعة الذين يخضعون للاعتقال الإداري هم النائب الأسير الشيخ "حسن يوسف" (60 عاما) من رام الله، وكان الاحتلال قد أعاد اختطافه في 20/10/2015، بعد اقتحام منزله في بيتونيا، وأصدر بحقه قرار إدارى دون تهمه أو محاكمة، لمدة 6 أشهر، ووجه له تهمه التحريض، ثم قام بتجديدها له أربعة مرات متتالية حيث أمضى حتى الآن 19 شهراً في الإداري، وهو أسير أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات اعتقال .

والنائب الثاني هو الشيخ "محمد جمال النتشة" (59 عاما) من مدينة الخليل، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله بعد اقتحام منزله في 28/9/2016 ، وأصدرت بحقه قرار بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ولم يمضي على إطلاق سراحه من الاعتقال الإداري الأخير سوى 7 أشهر فقط ، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاماً، و أصيب خلال اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلي .

بينما النائب الثالث الذي يخضع للاعتقال الإداري هو "عزام نعمان سلهب" (62 عاماً) من الخليل، والذى أعيد اعتقاله بتاريخ 28/11/2016، بعد محاصرة منزله، وفرضت عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، علماً بأنه أسير محرر اعتقل خمسة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها 7 سنوات .

و النائب عن محافظة رام الله " أحمد عبد العزيز مبارك " ( 48 عاماً) والذي أصدر الاحتلال بحقه قراراً بالسجن لمدة 6 شهور، حيث أعادت اعتقاله بتاريخ 16/1/2017 بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية ، وتحطيم محتوياته .

النائب " مبارك" أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات كان أخرها لمدة 5 أشهر في الاعتقال الإداري أمضاها في سجن النقب، ويعتبر أحد وجهاء مدينة رام الله.

الاحتلال أصدر كذلك أمر إدارى بحق النائبين عن محافظة بيت لحم " أنور الزبون" (50 سنة) والنائب "خالد طافش" والذي اعتقلهما بتاريخ 6/3/2017 ، علماً أنهم أمضيا سابقاً عدة سنوات في سجون الاحتلال .

أما النائب "محمد إسماعيل الطل" 51 عام من الخليل ، والذي اعتقل بتاريخ 21/3/2017 بعد اقتحام منزله وتفتيشه، أصدر الاحتلال بحقه قراراً إدارياً لمدّة أربعة شهور، وهو أيضاً أسير سابق أمضى ما يزيد عن 11 عام في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري وهو يعانى من مرض السكري والضغط، ومشاكل في القلب .

كذلك أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بالاعتقال الإداري لمدّة أربعة شهور بحق النائب " إبراهيم محمد دحبور" 52 عام ، من مدينة جنين ، بعد أن أعادت اعتقاله بتاريخ 23/3/2017 وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة جنوبي غرب جنين .

أما آخر النواب الذين صدر بحقهم قرار اعتقال إداري هو النائب المقدسي" أحمد محمد عطون" 52 عام والذي أُعيد اعتقاله في شهر نيسان الماضي بعد اقتحام منزله فى مدينة البيرة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن مدينة القدس و سحب بطاقته المقدسية قبل 7 سنوات ، حيث اعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن 12 عام فى سجون الاحتلال .

واعتبر مكتب إعلام الأسرى إعادة اختطاف النواب وفرض الإداري عليهم يأتي في إطار حرب الاحتلال على المجلس التشريعي والشخصيات المنتخبة من قبل الشعب من أجل تعطيل الحياة البرلمانية ، وطالب بتدخل برلمانات العالم لوقف سياسة استهداف النواب بالاعتقال ، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي .