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إدانة الصمت على اجتماع الاحتلال بأنفاق الأقصى

الخميس 01 يونيو 2017 03:38 م بتوقيت القدس المحتلة

إدانة الصمت على اجتماع الاحتلال بأنفاق الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أكدت مؤسسة القدس الدولية اليوم الخميس أن الصمت العربي والإسلامي الرسمي والشعبي على اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأنفاق القريبة من المسجد الأقصى المبارك "يأتي في سياق جوّ عام يشي بنيّات لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتطبيع العلاقات العربية والإسلامية مع الاحتلال كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية".

وحذرت المؤسسة في بيان صحفي من أن يكون هذا الصمت مقدمة للسكوت على اعتداءات أخطر تطال القدس وأهلها ومسجدها الأقصى، داعية في الوقت نفسه إلى حملة إعلامية وسياسية وقانونية وشعبية لكشف جرائم الاحتلال وأكاذيبه، وإظهار الحق العربي والإسلامي في القدس.

وأوضحت أن الاحتلال بخطواته التهويدية المختلفة يسعى إلى تشويه حقائق التاريخ والجغرافيا في القدس، ويعمل على تضليل الرأي العام عبر الإيحاء بأن الأنفاق التي حفرتها أذرعه المختلفة أسفل الأقصى وفي محيطه هي آثار تاريخية يهودية، مشيرة إلى أن اجتماع حكومة الاحتلال في أحد تلك الأنفاق التي لا تبعد سوى 20 مترًا عن سور الأقصى الغربي مقابل باب السلسلة لَهُو تحدٍّ لكلّ عربي ومسلم يؤمن بأحقيته الناصعة في القدس، ولكل حرّ في هذا العالم يرى في تمادي الاحتلال في التمرد على القرارات الدولية مصدر إرهاب وإجرام بحق البشر والحجر في القدس.

ولفتت إلى أن الطريقة المثلى للتصدي لغطرسة الاحتلال واعتداءاته على الأقصى تتمثل في تعزيز حالة الرباط والتواجد في المسجد من قبل كل فلسطينيّ من القدس أو الأراضي المحتلة عام 1948، داعية في الوقت نفسه إلى دعم فلسطيني وعربي وإسلامي حقيقي لحالة الرباط في الأقصى.

واستهجنت الصمت العربي والإسلامي الرسمي على الاستهداف القاسي للمصلين والمرابطين والمعتكفين في الأقصى في الوقت الذي تُبذَل جهودًا حثيثة لمنعهم من الاعتكاف في المسجد، ومن مواجهة المقتحمين المتطرفين، مطالبة الحكومات العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية ومواجهة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في القدس خاصة وفلسطين عامة.

وقالت: "إننا نُذكر الحكومات والشعوب العربية والإسلامية بأنّ القدس تشهد الذكرى الخمسين لاحتلالها بالكامل، وهي ذكرى أليمة تفرض على الجميع بذل كل الجهود للتأكيد أن القدس عربية وإسلامية، ولا حق مزعوم للاحتلال فيها.

وضمت صوتها إلى صوت الجهات المقدسية التي أعلنت يوم غد الجمعة يوم غضب ورفض لسياسات الاحتلال بحق القدس والأقصى، داعية الشعوب العربية والإسلامية عمومًا، والقوى والحركات الفلسطينية خصوصًا إلى التجاوب مع حراك أهل القدس ودفاعهم عن شرف الأمة.

ودعت الشعوب العربية والإسلامية إلى التيقظ والانتباه وعدم السماح بتضييع أمانة القدس، وتطبيع العلاقات مع محتل يسرق الأرض، ويشوه التاريخ، ويهجر البشر. 

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