خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الأول من يونيو خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، اثنان منهم محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير جعفر فوزي أبو حنانة من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى عشرة أعوام، ومعتقل منذ عام 2004، وقضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن بيت لحم الأسير علي محمد علي عبيات (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير علي أحمد حسن بريجية (38 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا، قضى منه 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2005.

ومن قطاع غزة الأسير عماد الدين محمد خميس صقر(32 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

والأسير تيسير عبد المجيد سالم بريعم من مدينة غزة المحكوم بالسجن 14 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وقضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.