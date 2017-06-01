حماس: تعيين "دانون" نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعنة ومكافأة لجرائم الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" انتخاب سفير الاحتلال داني دانون نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعنةً لجرائم الاحتلال الصهيوني، ومكافأةً له على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالب الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، أن يُحاسب "دانون" وكل مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم في المحاكم الدولية لا أن يشكل لهم غطاء وحماية من قبل المؤسسات الدولية، حيث إن دانون متورط شخصياً في الدم الفلسطيني، وقد عمل سابقاً نائباً لوزير الحرب الصهيوني، وارتكب مجازر وجرائم حرب ضد شعبنا.

ودعت حركة حماس لإعادة النظر في هذه الخطوة الخطيرة، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بممارسة دورها للضغط على الأمم المتحدة للتراجع عن هذه الخطوة وأن تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وعدالة قضيته ووقف كل الجرائم الصهيونية بحقه.