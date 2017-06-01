إحياء الذكرى السابعة لسفينة "مرمرة" بإسطنبول

قناة الأقصى - غزة

شاركت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار"، الأربعاء في مسيرة "القدس الحرة" التي نظمتها مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية İHH بمناسبة الذكرى السابعة للاعتداء الصهيوني على سفينة "مافي مرمرة" التي حاولت فك الحصار عن غزة فجر يوم 31 أيار 2010 مما أدى الى استشهاد 10 متضامنين أتراك.

وشارك المئات في المظاهرة السنوية التي تقام في شارع الاستقلال وصولا إلى ميدان "غلاطة سراي" في تقسيم باسطنبول، حيث دعوا الى محاسبة الاحتلال الصهيوني على جريمته، وطالبوا برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة المتواصل منذ 11 سنة، وأكدوا على دعم الشعب التركي للقضية الفلسطينية، كما رفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية ورايات المقاومة وصورا للمسجد الأقصى، والشيخ الشهيد أحمد ياسين.

وكانت جمعية "فيدار" قدمت في العام الماضي خلال مسيرة "نسير لأجل القدس حرة" درعا يتضمن صورا لشهداء "مافي مرمرة"، تسلمها رئيس مؤسسة IHH السيد "بولند يلدرم".

يشار إلى أن قوات البحرية الصهيونية اعترضت سفينة "مافي مرمرة" كبرى سفن أسطول الحرية يوم 31 مايو 2010 اثناء ابحارها في المياه الاقليمية متجهة إلى قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك.