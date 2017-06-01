الحمدالله يجتمع بمسؤلين صهاينة

قالت مصادر أمنية صهيونية، أن اجتماعا رفيع المستوى، عقد الليلة الماضية في مدينة رام الله، بين رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله ومسؤولين صهاينة.

ونقلت وسائل اعلام عبرية، عن مكتب ما يسمى بمنسق الجيش الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، أن الاجتماع حضره وزير المالية في الحكومة الصهيوني موشيه كحلان، ومنسق أنشطة الجيش يؤاف مردخاي، فيما شارك من سلطة رام الله رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية، حسين الشيخ.

وأوضحت أن الاجتماع عُقد بعلم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان.

وأشار إلى انه تم في الاجتماع عرض الخطوات الاقتصادية التي صادقت عليها الحكومة الصهيونية مؤخرا، وهي: تمديد ساعات العمل في المعابر وخاصة في معبر "الكرامة"، الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بالإضافة إلى ترميم المعابر وإقامة منطقة صناعية بالقرب من معبر "ترقوميا" جنوبي الضفة المحتلة.