74 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين بمايو

سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 74 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال مايو الماضي على يد الاحتلال الصهيوني وأجهزة أمن سلطة رام الله .

ورصد المكتب 53 انتهاكا من الاحتلال و21 من أجهزة السلطة في الضفة، حيث وثقت وحدة الرصد والمتابعة أكثر 7 حالات اعتقال واحتجاز للصحفيين، وهم اعتقال الصحفي سعيد عياش -ولا يزال معتقلًا-، والكاتب أحمد قطامش –ما يزال معتقلًا-، وأحمد الصفدي والذي حول الاحتلال اعتقاله للحبس المنزلي، إضافة الى احتجازه 4 آخرين هم أشرف نبالي، ورامي علارية، ولمى غوشة، وجعفر اشتية، فيما فرضت إقامة جبرية وحبس منزلي على الكاتبة لمى غوشة لتسجل سلطات الاحتلال 2 انتهاك حبس منزلي، و3 دفع غرامة مالية للصحفيين هم لمى غوشة، وأحمد الصفدي، ووليد الهودلي.

وسجل أيضا أكثر من 166 حالة اعتداء وإصابة، تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، خلال تأديتهم واجبهم المهني، تنوعت ما بين الاستهداف المباشر بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق والضرب وهم الصحافية صفية أبو عمر، والصحافية أمون الشيخ تعرض للإصابة بالاختناق مرتين، مجدي اشتية، عبد الله الهشلمون، اياد حمد، سامر حمد، موسى الشاعر، نضال اشتية، بسام حج محمد، عماد جبارين، جعفر اشتية، جودة ابو نجمة مرتين، مثنى الديك، ومحمد قاروط ادكيك.

ورصدت الوحدة أكثر من 77 عمليات دهم وتفتيش ومصادرة معدات لمنازل ومؤسسة ومطبعة، والعبث بمحتوياتهم وتخريبها، كان منها اقتحام منزل الصحفي سعيد عياش مرتين، ومنزل الاسير محمد القيق، ومنزل الكاتب احمد قطامش، واقتحام مؤسسة إيلياء للإعلام الشبابي، ومطبعة "وي برنت" ومصادرة معداتها.

ووثقت انتهاكات ومضايقات داخل السجون، والتي وصلت الى 111 حالة، نال الصحفي محمد القيق أكثر من 7 حالات منها وهي منع علاجه، ورفض الاستئناف المقدمة ضده، وفرض غرامة مالية، ومنع عليه الزيارة بسبب اضرابه عن الطعام، ونقله من سجن عسقلان الى أوهليدار ومن ثم نقله إلى عسقلان مرة أخرة ومن ثم الى نفحة، كذلك تعرض الصحفي سعيد عياش إلى انتهاكين هما رفض لقاء محاميه، ورفض إعطائه الدواء، كما تعرض الصحفي همام حنتش لانتهاكين آخرين هما فرض غرامة مالية ومنع عليه الزيارة بسبب إضرابه عن الطعام.

ووثقت الوحدة أيضا 4 حالات منع من التغطية وممارسة العمل بينهم صحفي أجنبي ومنعت تجديد تصريح العمل له وطرده من الأراضي الفلسطينية، كما سجلت عدد 3 منع من السفر تمثلت لصحفية من غزة ومنعها من السفر لاستلام جائزة الصحافة العربية في دبي، ومنع الصحفي عمر نزال من السفر للخارج او دخول مدينة القدس المحتلة.

وعن انتهاكات أجهزة أمن سلطة رام الله، فقد سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال تقريرها لشهر مايو المنصرم 21 انتهاكاً من الضفة، تمثلت في اعتقال 4 صحفيين وهم غسان نجاجرة، وليد خالد، مصعب قفيشة، قتيبة قاسم، كما سجلت حالتي استدعاء للصحفيين قتيبة قاسم ومصعب قفيشة، واقتحام منزل الصحافية إكرام ابو عيشة، ومكتب غسان نجاجرة.

ووثقت 66 حالات مصادرة كاميرات وهواتف نقالة وجهاز حاسوب محمول، واحتجزت أجهزة الأمن بالضفة 3 كاميرات لطلاب اعلام ومنعت 3 طلاب إعلام من التصوير، وفق المكتب.