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بالصور : إصابة طفلة بزعم تنفيذ عملية طعن في جنين

الخميس 01 يونيو 2017 10:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابة طفلة بزعم تنفيذ عملية طعن في جنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيبت طفلة فلسطينية صباح الخميس برصاص الاحتلال بزعم تنفيذها عملية طعن قرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فتاة فلسطينية طعنت جنديًا قرب مستوطنة "ميفو دوتان" جنوبي يعبد غربي محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية إن الطفلة هي نوف انفيعات "16 عاما" من جنينووصفت جراحها بالمتوسطة.

وقال الموقع إن جندي صهيوني أصيب بجراح متوسطة، حيث وصلت مركبات إسعاف صهيونية وصلت إلى المكان ونقلت الفتاة والجندي.

ولاحقا، أعلنت قوات الاحتلال عن منطقة حاجز "دوتان" منطقة عسكرية مغلقة، وطلبت من سكان البلدات المجاورة العودة وعدم الدخول للمنطقة.

إصابة طفلة بزعم تنفيذ عملية طعن في جنين
إصابة طفلة بزعم تنفيذ عملية طعن في جنين
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