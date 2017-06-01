إصابة جندي صهيوني بعملية طعن بجنين

أصيب جندي صهيوني صباح الخميس بعملية طعن نفذتها مواطنة فلسطينية قرب مستوطنة صهيونية بشمال الضفة المحتلة، فيما تحدث الإعلام العبري عن إصابة منفذة العملية بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فتاة فلسطينية طعنت جنديًا قرب مستوطنة "ميفو دوتان" جنوبي يعبد غربي محافظة جنين.

وقال الموقع إن جندي صهيوني أصيب بجراح متوسطة، حيث وصلت مركبات إسعاف صهيونية وصلت إلى المكان ونقلت الفتاة والجندي.

وعقب العملية، أعلنت قوات الاحتلال عن منطقة حاجز "دوتان" منطقة عسكرية مغلقة، وطلبت من سكان البلدات المجاورة العودة وعدم الدخول للمنطقة.