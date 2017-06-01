تعيين سفير الكيان بالأمم المتحدة نائبا لرئيس جمعيتها العامة

قناة الأقصى – وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية إن الأمم المتحدة عيّنت داني دانون سفير الكيان الصهيوني لديها، نائبًا لرئيس جمعيتها العامة الـ 72.

وذكر القناة الثانية العبرية أن دانون سيبدأ بتولي مهام منصبه مع انعقاد الجمعية العامة في ايلول/سبتمبر القادم لمدة عام.

وأوضحت القناة أن دانون سيدير الاجتماعات العامة، وسيأخذ دوراً نشطا في وضع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة.

ويعدّ دانون منذ أن دخل الكنيست الصهيوني من مروجي حملات التحريض القومي والعنصري ضد النواب العرب، وهو من أشدّ مؤيدي اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والسيطرة عليه.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل في تغريدة على موقع تويتر، إن "انتخاب السفير الصهيوني داني دانون نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار في جبين الأمم المتحدة".