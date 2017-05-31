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ويعده بالعمل على حل أزمة الكهرباء

يلدريم يهنئ هنية بانتخابه رئيسا لحماس

الأربعاء 31 مايو 2017 06:10 م بتوقيت القدس المحتلة

يلدريم يهنئ هنية بانتخابه رئيسا لحماس

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من دولة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حيث قدم له التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وكذلك انتخابه رئيساً لحركة حماس.

وعبر هنية عن شكره للاتصال ونقل تهاني حركة حماس والشعب الفلسطيني إلى تركيا رئاسةً وحكومةً وشعباً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن العلاقة مع تركيا راسخة ومتينة وسوف تتطور بإذن الله.

ووضع هنية يلدريم في صورة آخر التطورات المتعلقة بالاستيطان والمستوطنات وما يجري في القدس المحتلة من إجراءات صهيونية، بما في ذلك اجتماع الحكومة الصهيونية في ساحة البراق.

كما بحث معه أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة حيث وعد رئيس الوزراء التركي بالعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة مع الأطراف المختلفة ومن بين ذلك استكمال المنحة التركية لشراء وقود لمحطة التوليد في قطاع غزة.

من جانبه عبر يلدريم عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار في فلسطين وأن تحل مشاكل العالم الإسلامي جميعاً، مشيداً بالوثيقة السياسية التي أطلقتها مؤخراً حركة حماس واعتبر أنها فرصة لإحداث المزيد من التقارب بين حماس وفتح.

وأشار يلدريم إلى متابعة بلاده ملف الاستيطان وما يحدث في القدس المحتلة، قائلاً: نتحرك في هذا المجال في مستويات مختلفة.

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