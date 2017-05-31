إعلام الأسرى: إجراءات الاحتلال بحق الأسرى تعكر أجواء رمضان

قناة الأقصى - إعلام الأسرى

يستقبل الأسرى في سجون الاحتلال شهر رمضان المبارك هذا العام بأوضاع صعبة و قاسية، ولا زالت أجواء الإضراب الذى خاضه المئات من الأسرى لمدة 40 يوماً وما جرى خلالها من عقوبات وإجراءات تنكيلية تخيم على أوضاع السجون مما ينغص ويعكر أجواء رمضان المميزة داخل السجون .

الأسرى في سجون الاحتلال ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر حيث يكسرون روتين الحياة داخل السجن فهم يتفرغون للعبادة ، وقراءة القرآن ، وقيام الليل، والإبتهال إلى الله بالدعاء بتفريج كربهم، والتزاور فيما بينهم، وصناعة الحلويات وغيرها، بينما يتعمد الاحتلال في كل عام التنغيص عليهم في هذا الشهر المبارك وكسر فرحتهم بينما هذا العام تميز بخوض الأسرى لإضراب جماعي طويل كان له إنعكاسات قاسية على أوضاعهم الحياتية .

شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل سلسلة من العقوبات التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى من تنقلات واسعة، وحرمان من الزيارة، ومنع المحامين من الوصول إلى الأسرى، وكذلك العزل الانفرادي لعدد غير قليل من الأسرى عقاباً لهم على خوض الإضراب ، واستمرار وجود أجهزة التشويش التي وضعتها الإدارة للتشويش على اتصالات الأسرى وقت الإضراب ، وسحب كل الأجهزة الكهربائية من الغرف.

الأسير المحرر " أنس إبراهيم شديد " من دورا بالخليل والذى أمضى 9 أشهر في الاعتقال الإداري وتحرر قبل أيام وهو الذي خاض إضراب عن الطعام لأكثر من 3 أشهر قال عن الأجواء داخل السجون : " الأوضاع صعبة للغاية، ومن المفترض أن يستعد الأسرى لدخول شهر رمضان إلا أن إضراب المئات منهم أربك كافة السجون، حتى الأسرى الغير مضربين فإنهم يعيشون حالة من التوتر والقلق على زملائهم، ولا تبدو الحياة طبيعة داخل السجون المختلفة " .

وأضاف "شديد" بأن الأسرى في الظروف الاعتيادية يستعدون لقدوم شهر رمضان قبل حلوله بعدة أسابيع ، يحاولون في هذا الشهر خلق واقع جديد يكون قريب من الأجواء خارج السجون وخاصة على الصعيد الإيماني و الروحاني ، من قيام الليل، والتهجد، وقراءة القرآن، وعلى الصعيد الاجتماعي من تبادل الوجبات والحلويات والزيارات، رغم كل التضييقات المتكررة والمستمرة التي يمارسها الاحتلال وخاصة عمليات التفتيش والاقتحام التي تستمر ساعات ، وتضيع الوقت على الأسرى عوضاً عن الاستفادة منه ، إضافة إلى استخدام ما لديهم من أدوات بسيطة في تزين الغرف بما تيسر من ورق ملون ، وأقمشة .

وأكد "شديد" بأن الأسرى معنوياتهم عالية ويتكيفون مع كل الظروف بصبر وإرادة حديدية، وفى حاله إنتهى الإضراب مع بداية رمضان فأن الأسرى سرعان ما يستعيدوا حيويتهم، وعافيتهم، ويدخلوا في مرحلة جديدة عنوانها النشاط والهمة من أجل إعاده الأمل وإحياء القلوب في هذا الشهر .

الاحتلال لا يراعى حرمة هذا الشهر الفضيل لدى المسلمين، ويتعمد إرباك الوضع الاعتقالي بشكل مستمر حتى لا يتفرغ الأسرى للعبادة ولا يشعروا بخصوصية شهر رمضان ، وذلك عبر عمليات الاقتحام والتفتيش والاستنفار الدائمة التي تمارسها الإدارة بحق الأسرى تحت حجج وذرائع واهية، والتي تستمر أحياناً منذ الصباح وحتى موعد الإفطار، أو تبدأ بعد الإفطار وتنتهي مع أذان الفجر، أو عمليات النقل بدون مبرر، وكذلك حرمان الأسرى من أداء صلاة التراويح بشكل جماعي في ساحة السجن مما يضطر الأسرى إلى أدائها داخل الغرف .

هذا كله يضاف إلى الأوضاع الصعبة التي رافقت إضراب الأسرى ، والتي لا تزال تداعياتها تؤثر على واقع السجون رغم تعليق الإضراب فجر اليوم الأول من رمضان، إلا أن إعادة الأوضاع إلى سابقها تحتاج عدة أسابيع أو أكثر من ذلك .

مكتب إعلام الأسرى طالب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وفى مقدمتها الصليب الأحمر الدولي الضغط على الاحتلال لاحترام الشعائر الدينية للأسرى في هذا الشهر ، ووقف كل أشكال التنكيد عليهم وتوفير الاحتياجات الأساسية التي يحتاجونها في هذا الشهر والتعجيل في إزالة مظاهر العقوبات التي فرضت عليهم مؤخراً .