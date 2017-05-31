السلطة تشن حملة اعتقالات على خلفية استقبال أسير محرر

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شن جهاز المخابرات التابع لأمن السلطة، مساء الثلاثاء، هجمة اعتداءات واعتقالات على خلفية استقبال المحرر القسامي ياسين بشارات بعد قضاء ١٥ عام في سجون الاحتلال.

وأفاد شهود عيان أن أهالي طمون خرجوا في ساعات النهار لاستقبال بشارات ،وبدأ الجميع بالتجمهر للمشاركة في هذه الفرحة.

وأضاف" سرعان ما بدأت أجهزة السلطة بغص فرحتنا ، أولا باعتقال الطالب عيسى علي خريوش من قبل جهاز المخابرات ولازال حتى اللحظة قيد الاعتقال ،وتبعها استدعاء والده الشيخ علي خريوش أبو نوح".

وتابع" بعدها تهجم أشخاص بلباس مدني على الأستاذ عبدالجليل رسمي بشارات وهو شقيق الأسير رمزي بشارات وشقيق الشهيد وليد بشارات " مضيفا أن دورية تابعة لجهاز المخابرات اعتقلت عبدالجليل بعد ضربه.

وأكدت مصاد محلية، أن الأشخاص الذين اعتقلوا أمس، لم تفرج أجهزة السلطة عنهم حتى اللحظة.

يشار إلى أن الاحتلال أفرج أمس، عن الأسير ياسين بشارات من بلدة طمون قضاء طوباس بعد اعتقال دام 15 عاماً.