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مستوطنون يقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة واستنفار لشرطة الاحتلال

الأربعاء 31 مايو 2017 09:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة واستنفار لشرطة الاحتلال

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك احتفالاً بما يسمى عيد "الأسابيع" وسط استنفار كبير وبحماية أمنية من جنود الاحتلال الصهيوني.

وكانت قوات كبيرة من قوات الاحتلال قد انتشرت في البلدة القديمة ومحيطها في القدس المحتلة، منذ أمس الثلاثاء، لتسهيل توجه الصهاينة إلى منطقة حائط البراق بمناسبة حلول ما يسمى 'عيد البواكير' أو 'عيد نزول التوراة' اليهودي الذي يصادف اليوم الأربعاء.

وقالت شرطة الاحتلال إنها تستعد بقوات معززة للتعامل مع مجمل أحداث العيد التي تحل في موازاة شهر رمضان، بهدف السماح بحرية العبادة لجميع الديانات والطوائف في المدينة بأمن وسلام. وهذه الليلة ستجري احتفالات في الحائط الغربي وصلوات التراويح" في المسجد الأقصى.

وأضافت شرطة الاحتلال أنها ستمنع مرور الصهتينة المتوجهين إلى حائط البراق من باب العامود 'بهدف الحفاظ على أمن "الجمهور" ومنع ازدحام وتوزيع حركة السير في البلدة القديمة'، كذلك ستمنع الشرطة الصهاينة من الخروج من حائط البراق عبر طريق الواد.

وقالت شرطة الاحتلال أنها ستهاجم الفلسطينيين الذين يتواجدون في القدس من دون تصريح وضد من ينقلونهم ومن يوفرون أماكن نوم لهم وضد مشغليهم.

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