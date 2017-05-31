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الاحتلال يعتقل 3 شبان بالقدس المحتلة

الأربعاء 31 مايو 2017 09:07 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 3 شبان بالقدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، 3 شبان من حي الصوانة في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي الصوانة واعتقلت ثلاثة شبان مقدسيين، وحولتهم إلى مركز التحقيق بحجة إلقائهم الحجارة.

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