الاحتلال يعتقل 3 شبان بالقدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، 3 شبان من حي الصوانة في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي الصوانة واعتقلت ثلاثة شبان مقدسيين، وحولتهم إلى مركز التحقيق بحجة إلقائهم الحجارة.