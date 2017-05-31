الاحتلال يعتقل 3 شبان بالقدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، 3 شبان من حي الصوانة في مدينة القدس المحتلة.
وقال شهود إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي الصوانة واعتقلت ثلاثة شبان مقدسيين، وحولتهم إلى مركز التحقيق بحجة إلقائهم الحجارة.
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الأربعاء 31 مايو 2017 09:07 ص بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى - القدس المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، 3 شبان من حي الصوانة في مدينة القدس المحتلة.
وقال شهود إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي الصوانة واعتقلت ثلاثة شبان مقدسيين، وحولتهم إلى مركز التحقيق بحجة إلقائهم الحجارة.
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