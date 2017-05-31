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ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

الأربعاء 31 مايو 2017 08:03 ص بتوقيت القدس المحتلة

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من قطاع غزة والضفة والداخل يدخلون اليوم 30 من مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (37 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 27 عامًا، قضى منه 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2005.

والأسير عامر زياد محمد حمد (29 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 19 عامًا، قضى منه 11 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.

والأسير عيسى داود موسى العباسي (30 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن عشرة أعوام، قضى منه سبعة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.

والأسير خالد محمد جمال محمد العناتي (39 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير علاء سمير محمد عكوبة من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منه سبعة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.

ومن قطاع غزة/ الأسير أحمد إحسان علي الشنا (24 عامًا) من مخيم المغازي وسط القطاع، المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

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