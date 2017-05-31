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كيف نتجنب نوبات الصداع والهبوط برمضان؟

الأربعاء 31 مايو 2017 05:42 ص بتوقيت القدس المحتلة

كيف نتجنب نوبات الصداع والهبوط برمضان؟

يعاني كثير من الأشخاص من الصداع والهبوط والدوخة في شهر رمضان نتيجة الصيام لعدد ساعات طويلة، وهو ما يقلل منسوب السكر في الدم، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بالسلب على بعض الأشخاص فيؤدي إلى إنخفاض ضغط الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالهبوط.
ولتتجنب الشعور بالصداع والهبوط في رمضان، ينبغي عليك أن تختار جيدًا نوع الطعام والشراب الذي تتناوله في السحور لأنه يؤثر بشكل كبير على جسمك وصحتك في ساعات الصوم.

كما أنه ولتتجنب الشعور بالعطش عليك تناول كمية كافية من الماء خلال ساعات الإفطار كي تعوض جسمك ما فقده من الماء.

ويقول مختصون إن الأمر لا يدعو للقلق وبسيط للغاية ويكمن في التركيز على اختيارك أطعمة تمدك بالطاقة فترة طويلة

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