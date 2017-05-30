يوسف يدعو لإطلاق أسطول حرية جديد دعماً لغزة

قناة الأقصى - غزة

وجه عصام يوسف منسق عام قوافل أميال من الابتسامات التحية للشعب التركي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ولأهالي شهداء سفينة مرمرة في الذكرى السابعة للهجوم الصهيوني على المتضامنين خلال رحلتهم في البحر متجهين لغزة في محاولة لكسر الحصار عنها .

وأكد يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء ضرورة أن تبقى هذه الذكرى دافعاً للمزيد من العمل في تركيا وكل مكان في العالم، تضامناً ومساندة لغزة التي تعيش الحصار المشدد وتتفاقم أزماتها يوماً بعد يوم.

وشدد يوسف على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والضغط على الكيان الصهيوني لفتح كافة المعابر التجارية، وإدخال كافة البضائع، وتحقيق رسالة المتضامنين وهو بناء ميناء بحري يربط بين غزة والعالم.

وقال يوسف " أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة يعيشون واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الصهيوني.

ودعا يوسف، العالم الحر إلى الاستجابة السريعة لنداءات المحرومين والمحاصرين في غزة، والتحرك العاجل لرفع الحصار.

وأضاف أنه "من الظلم والاجحاف أن يستمر هذا الحصار الظالم وغير القانوني وغير الأخلاقي على غزة، وأن يستمر في المقابل الصمت من الجميع".

ودعا يوسف المتضامنين الدوليين بما فيهم تحالف أسطول الحرية إلى التجهيز لإطلاق أسطول حرية جديد في أقرب وقت ممكن لمحاولة الوصول السلمي للمحاصرين في غزة.

كما دعا الشقيقة مصر التعجيل بإعادة فتح معبر رفح لتساهم في تخفيف معاناة أهالي القطاع الذين يفرض الاحتلال حصاراً غاشما عليهم.

وأشاد بعزم جمعية IHH التركية، تسيير المسيرة الجماهيرية الكبرى "مسيرة القدس الحرة" في يوم ٣١مايو لتعلن تضامنها مع القدس وغزة في آن واحد، مثمناً رعايتهم إطلاق المؤتمر الصحفي لإعلام جمعية غزي دستك تقرير " الوضع الإنساني بالقطاع".

وجدد يوسف الدعوة لاستمرار دعم فلسطين وشعبها، وزيادة الدعم لغزة في شهر رمضان المبارك من حلال الحملة العالمية " أجعل رمضانك لغزة.. فلسطين ".