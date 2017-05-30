الاحتلال يطور صاروخًا مضادًا للدروع

كشفت شركة الصناعات العسكرية الصهيونية عن تطويرها لجيل جديد من الصواريخ المضادة للدروع والأفراد وهي من طراز "غال2".

ويتميز الصاروخ الجديد وهو الجيل الجديد من سلسلة صواريخ "SPIKE LR II" بدقته العالية وسهولة تحريكه خلال سيره نحو الهدف حيث سيتم عرضه خلال معرض الصناعات الجوية والعسكرية في باريس الشهر القادم.

وبالإمكان ربط الصاروخ بشبكة تحكم عسكرية ما يسمح بسهولة إطلاقه نحو أهداف متحركة من الميدان، كما انه بالإمكان إطلاقه عبر مروحية ليصل مداه إلى 10 كم، وأيضاً من الأرض ليصل مداه إلى 5 كم، وذلك في زيادة واضحة عن الجيل القديم من الصواريخ.

والصاروخ قادر بحسب ما نشره موقع "واللا" العبري على إصابة أهداف متحركة كالمركبات والدراجات النارية وغيرها.