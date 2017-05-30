حماس تشكر وزير التعليم اللبناني لإعادة القضية الفلسطينية للمناهج

قناة الأقصى - بيروت

وجه علي بركة ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، رسالة شكر وتقدير لوزير التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، مروان حمادة.

وجاءت هذه الرسالة على خلفية قراره إعادة القضية الفلسطينية إلى المناهج التربوية في المدارس اللبنانية.

وأكد بركة أن موجبات لبنان التعليمية والوطنية تفرض أن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في المناهج التعليمية، كونها قضية وطنية وعادلة تهم كل العرب والمسلمين وأحرار العالم.

وقال إن هذه المناهج تلعب دوراً محورياً في تربية الجيل الجديد على الحق الفلسطيني، وتعزيز القيم الوطنية لديه.

وحيا ممثل حركة حماس الوزير حمادة ولبنان الشقيق الذي ما تخلى يوماً عن القضية الفلسطينية.

وأشار بركة إلى التضحيات والشهداء اللبنانيين الذين قضوا من أجل القضية الفلسطينية.

وشدد على أن هذا القرار يعزز العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني ويؤكد أن قضية فلسطين هي قضية لبنان والأمة العربية جمعاء.

وكان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مروان حمادة قرر إعادة محور "القضية الفلسطينية" إلى منهج التاريخ للصف التاسع الأساسي، وذلك للعام الدراسي المقبل 2017/2018م.