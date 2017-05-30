الاحتلال يفرج عن الأسير بريجية بعد اعتقال لـ 12 عاما

أفرجت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن الأسير أحمد حسن بريجية (37 عاما) من قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم، بعد أن أمضى 12 عاماً في السجون الصهيونية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير بريجية بتاريخ 1/6/2005، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما، بتهمه الالتحاق بمجموعات عسكرية نفذت عدة عمليات ضد الاحتلال.

يشار إلى أن الأسير بريجيه شارك في إضراب الحرية والكرامة مع مئات الأسرى مؤخراً لمدة 40 يوماً متتالية، وله شقيق شهيد وهو عماد بريجية ولم يسمح الاحتلال لوالدته أو أشقائه بزيارته سوى مرات محدودة خلال فترة اعتقاله الطويلة بدعوى المنع الأمني.