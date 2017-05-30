بركة يبحث مع زيدان جملة من القضايا الفلسطينية

قناة الأقصى - بيروت

استقبل ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة، أمس الإثنين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة وأمين سرها في لبنان حسن زيدان.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستمرار حصار قطاع غزة والإجراءات التهويدية بحق مدينة القدس.

وحيا الجانبان صمود الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، مؤكدين على ضرورة بذل الجهود على المستويات كافة من أجل الإفراج عنهم.

وأدان الجانبان اجتماع حكومة نتنياهو عند حائط البراق في القدس المحتلة في الذكرى الـ 50 لاحتلال المسجد الأقصى المبارك، محذرين من تمادي العدو الصهيوني في انتهاكاته وإجراءاته التهويدية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتطرقا إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات والذي حوّل قطاع غزة إلى سجن كبير، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتأمين عوامل الصمود والحياة.

وبحث الجانبان الأوضاع في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وأكدا على أهمية تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية، خاصة دعم القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المخيم وبذل الجهود لتعويض أهلنا المتضررين في حي الطيرة.