عشرات المتطرفين يقتحمون الأقصى في رابع أيام رمضان

قناة الأقصى – القدس المحتلة

اقتحم عشرات المتطرفين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام شهر رمضان الفضيل.

وذكرت مصادر مقدسية بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من "باب المغاربة" بحراسة قوات الاحتلال، بينما ألقى أحد الحاخامات اليهود شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ولم يعرف عدد المقتحمين حتى ظهيرة اليوم، إلّا أنه وفق شهود عيان يزيد عن 150 مستوطنا.

وأظهر مقطع مصور اعتداء قوات الاحتلال على عدد من المصلين وحراس المسجد الأقصى، أثناء تجول عشرات المتطرفين في باحاته ومحاولة أحدهم أداء طقوس تلمودية.