الإفراج عن النائب محمد أبو طير بعد اعتقال لـ 17 شهرا

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء عن النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس محمد محمود أبو طير (65 عاما) ، بعد اعتقال دام 17 شهر .

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب أبو طير بتاريخ 28/1/2016 بعد اقتحام منزله في كفر عقب، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، وبعد أكثر من 11 شهرا على اعتقاله أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بحقه بالسجن الفعلي لمدة 17 شهر، أمضاها كاملة.

يشار إلى أن النائب أبوطير أمضى ما يزيد عن 31 عاماً من عمره متنقلاً بين سجون الاحتلال على عدة فترات اعتقال، وكان قد أفرج عنه من آخر اعتقال بتاريخ 30/7/2015 بعد مضي 25 شهرا ً في الاعتقال ودفع غرامة مالية كبيرة، وأعيد اعتقاله بعد 5 أشهر فقط.

يذكر أن النائب أبو طير أُبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في أكتوبر من العام 2010 بعد اعتقاله لمدة خمسة أشهر في حينه، وسحب الإقامة والهوية منه ومن النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة .