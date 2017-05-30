اعتقال 3 مواطنين في الضفة والقدس

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم من بلدة برطعة جنوب جنين، وآخرين من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا "خربة عبد الله اليونس" قرب برطعة جنوب جنين واقتحموا منزل الشاب علي عبد الرحيم حسن كبها (17 عامًا)، وفتشوا منزله قبل اعتقاله.

وانتشرت دوريات الاحتلال العسكرية في محيط بلدة يعبد المجاورة ونصبت حاجزًا عسكريًا في المنطقة.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات الصهيونية فجرًا منزل المواطن زياد حمدان في بلدة بلعا شرق المدينة لليوم الثاني على التوالي.

وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مواطنين اثنين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت بهاء نجيب، وأحمد البيومي، من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.