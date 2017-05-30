  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة بحر غزة

الثلاثاء 30 مايو 2017 09:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة بحر غزة

قناة الأقصى – غزة

أصيب صياد فلسطيني بجروح برصاص بحرية الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء، قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن صيادا في العشرينيات من عمره أصيب برصاصة في قدمه خلال تواجده قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء في المدينة، لتلقي العلاج، بينما وصفت حالته بالمتوسطة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر قطاع غزة باستمرار، بإطلاق الرصاص الحي صوبهم، ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد، واعتقالهم وتخريب مراكبهم وشباك الصيد الخاصة بهم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
5a48df59856c900649800a943ce73c9c

6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
oo

استجواب وزير داخلية حكومة الاحتلال بتهم فساد
jj

الاحتلال يفرج عن مقدسي بعد اعتقال 7 أشهر
5ac94807aaf5a86624121c52b4238d68

تقرير: 90 ألف مقدسي يسكنون منازل يهدد الاحتلال بهدمها
4c97414f7ff9b10531d0d7dd3ffd4a00

​بين الاحتلال والتحرير ٠٠٠ ؟!

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

الجيش الصهيوني: مدينة تدريب بالجولان ومناورة بعسقلان لاحتلال غزة
منذ 19 ساعة

الطاقة تدعو سلطة رام الله لتجنيب ملف كهرباء غزة من التجاذبات
منذ 18 ساعة

تقرير: 90 ألف مقدسي يسكنون منازل يهدد الاحتلال بهدمها
منذ 18 ساعة

التعليم: خطة الاحتلال التعليمية بالقدس تهويدية خطيرة
منذ الأمس

حملة اعتقالات تطال 20 فلسطينيا من الضفة والقدس
منذ 21 ساعة

الاحتلال يجدد رفض "لم شمل" مئات العائلات الفلسطينية

مقالات

​بين الاحتلال والتحرير ٠٠٠ ؟!

​بين الاحتلال والتحرير ٠٠٠ ؟!

د.يوسف رزقة
بين الحرب على غزة وإضراب الأسرى

بين الحرب على غزة وإضراب الأسرى

د. فايز ابو شمالة
حماس وتسليم السلطة لعباس

حماس وتسليم السلطة لعباس

حسام الدجني
​وانتصر الأسرى

​وانتصر الأسرى

خالد معالي