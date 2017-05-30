إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة بحر غزة

قناة الأقصى – غزة

أصيب صياد فلسطيني بجروح برصاص بحرية الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء، قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن صيادا في العشرينيات من عمره أصيب برصاصة في قدمه خلال تواجده قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء في المدينة، لتلقي العلاج، بينما وصفت حالته بالمتوسطة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر قطاع غزة باستمرار، بإطلاق الرصاص الحي صوبهم، ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد، واعتقالهم وتخريب مراكبهم وشباك الصيد الخاصة بهم.