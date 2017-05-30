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"قرية لبنانية لمحاكاة حرب مع حزب الله"

الجيش الصهيوني: مدينة تدريب بالجولان ومناورة بعسقلان لاحتلال غزة

الثلاثاء 30 مايو 2017 08:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

الجيش الصهيوني: مدينة تدريب بالجولان ومناورة بعسقلان لاحتلال غزة

أعلن الجيش الصهيوني البدء في إقامة مدينة تدريبات عسكرية جديدة في الجولان السوري المحتل، وذلك بغرض استخدامها في مناورات تحاكي اندلاع مواجهة جديدة مع حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وتضم المدينة مجموعات من المباني والأنفاق والشوارع، وستستفيد منها وحدات الهندسة والمدفعية والمدرعات، كما سيقام فيها مركز محاكاة إلكترونية لاستخدام قوات المشاة.

وصُممت المدينة لاستيعاب أعداد أكبر من الوحدات القتالية في وقت واحد وإجراء مناورات أكثر تعقيدا.

وفي هذا السياق، ذكر أمير بوخبوط الخبير العسكري في موقع "ويللا" العبري أن المشروع مطور وفق أفضل النظم الهندسية في العالم، وسيشرع بالتدرب في المكان ابتداء من العام القادم، مشيرا إلى نشر الجيش صورا أولية حصرية عن هذا المشروع الجديد.

وبحسب المصدر نفسه، فقد اعتبر الجيش الصهيوني أن إنجاز هذا المشروع يعتبر ثورة حقيقية في البنى التحتية الخاصة بالتدريبات العسكرية، وتشمل مواقع لخوض القتال تحت الأرض لمواجهة مقاتلي حماس وحزب الله.

احتلال غزة

وفي سياق متصل، ذكر المراسل العسكري للقناة العبرية العاشرة أور هيلر أن قوات معززة من الجيش خاضت مناورة عسكرية واسعة في مدينة عسقلان جنوب الأراضي المحتلة للتدرب على احتلال قطاع غزة، بمشاركة وحدات المشاة والهندسة والمدفعية.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني غادي آيزنكوت إن هذا التدريب يأتي بعد وقوع ثلاث حروب ضارية في غزة خلال العقد الأخير فقط، ويهدف لتفعيل أكبر كمية نارية ممكنة في أقل مدة زمنية مطلوبة، لأن الجبهة الجنوبية في القطاع بعد تلك الحروب تبدو أكثر تعقيدا.

المصدر : الجزيرة

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