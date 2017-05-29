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الاحتلال يفرج عن مقدسي بعد اعتقال 7 أشهر

الإثنين 29 مايو 2017 07:17 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرج عن مقدسي بعد اعتقال 7 أشهر

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين عن الأسير عدي تيسير محمد أبو السعد (٢٦ عاماً) من سكان مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة بعد أن أنهى محكوميته البالغة سبعة أشهر قيد الاعتقال.

وتم اعتقال أبو السعد في ديسمبر من العام الماضي وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة سبعة أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة ٥ الاف شيكل بعد أن أدانته بالتحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وشارك أبو السعد مع الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة ٤١ يوماً وتعرض للتنكيل والنقل التعسفي ما بين السجون في ظروف صعبة جداً، وتحرر من سجن ريمون الصحراوي.

يذكر أنه متزوج ورزق بابنته البكر تغريد في العاشر من الشهر الجاري أثناء خوضه للإضراب المفتوح عن الطعام.

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