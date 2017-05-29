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5 أطعمة ينصح بأن تكون على مائدة الإفطار

الإثنين 29 مايو 2017 05:40 م بتوقيت القدس المحتلة

5 أطعمة ينصح بأن تكون على مائدة الإفطار

مع بداية شهر الصوم ينصح الصائم بتناول أطعمة صحية تساعد الجسم على تعويض ما فقده من سوائل وتبعد عنه التلبكات المعوية والإمساك والابتعاد عن الأطعمة غير المفيدة وذات السعرات الحرارية العالية.

وهنا نستعرض أبرز الأطعمة التي يجب إضافتها إلى مائدة الإفطار من أجل صوم صحي.

1 - الخضراوات وهي تحوي نسبة كبيرة من الماء خاصة في الخيار والخس وتساعد الجسم على تعويض ما يفقده من سوائل.

2 - الشوربة وتعتبر مصدرا غنيا بالسوائل حيث تهيئ المعدة لاستقبال الطعام وتعتبر من الأطعمة المهدئة وسهلة الهضم.

3 - التمر يمنح الطاقة للجسم خلال الصوم ويساعد على إفراز إنزيمات هضمية استعدادا للوجبة القادمة.

4 - اللبن يحتوي على الكالسيوم والبروتينات ويعد من الأغذية الوقائية ويحوي بكتيريا مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي.

5 - الفاكهة وتعمل على ترطيب الجسم ومده بالطاقة اللازمة خصوصا البطيخ والأناناس والبرتقال.

بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء لتعويض ما خسره الجسم خلال فترة النهار.

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