لاريجاني يهنئ هنية بانتخابه رئيسا لحماس

قناة الأقصى - غزة

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية اليوم الاثنين رسالة تهنئة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إيران علي لاريجاني بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة.

واعتبر لاريجاني في رسالته "أن خلاص فلسطين من الكيان الصهيوني الغاصب يمثل القضية الأولى للأمة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "إيران وضعت دعم نضال الشعب الفلسطيني على سلم أولوياتها منذ انتصار الثورة الإسلامية فيها".

ولفت إلى أن "مجلس شورى إيران لا يزال يقف إلى جانب المناضلين السائرين على درب الحرية وتحرير القدس وجميع الأراضي الفلسطينية عبر متابعته تنفيذ قانون دعم الشعب الفلسطيني".