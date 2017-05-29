التعليم: خطة الاحتلال التعليمية بالقدس تهويدية خطيرة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة:” إن خطة حكومة الاحتلال الصهيوني التي تزعم بتحسين نوعية التعليم في القدس هي خطة متطرفة وإجراء جديد ضمن سلسلة من الإجراءات الخاصة بتهويد التعليم والمدينة المقدسة.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي "إن هذه الخطة ستركز على إحداث تغيير كبير في المناهج التي تُدرّس للطلبة الفلسطينيين في القدس والتضييق على الطلبة والمدارس الفلسطينية".

ولفتت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال مارست في السابق الكثير من الخطوات العنصرية في هذا المجال ومنها الاعتداء على المناهج الفلسطينية في القدس وتشويه محتوياتها وإلغاء كل المفاهيم الوطنية منها، فعلى سبيل المثال تم إلغاء مصطلحات النكبة وفلسطين وحائط البراق وتم منع إلقاء النشيد الفلسطيني وطمس تاريخ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى وطمس التاريخ الإسلامي والعربي في فلسطين.

وأشارت إلى أن الاحتلال يمنع تمرير جميع المفاهيم التي تتعلق بالاحتلال وجرائمه ودوره في مأساة الشعب الفلسطيني.

وشددت الوزارة أن إجراءات الاحتلال في القدس مرفوضة وأن طلبتنا ومدارسنا لهم الحق في الحصول على التعليم الوطني والنوعي الذي يشتمل على المفاهيم الوطنية والإسلامية الحقيقية بعيداً عن التشويه وهذا حق كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية.

ودعت وزارة التعليم بغزة إلى توحيد الصف الفلسطيني للرد على مخططات الاحتلال ومواجهتها، كما دعت الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والحقوقية والمؤسسات التي تختص بالتعليم والطفولة عبر العالم بضرورة التدخل لوقف الإجراءات والانتهاكات الاحتلالية والتصدي لكل المخططات التي تستهدف تهويد مدينة القدس والتعليم فيها.

وتتواصل الفعاليات الشعبية والوطنية بمدينة القدس المحتلة نضالها لإفشال مخطط الاحتلال الصهيوني الهادف للسيطرة على التعليم في المدينة، عن طريق ما يسمى بـ "الخطة الخماسية" التي طرحتها حكومة الاحتلال بزعم تحسين نوعية التعليم شرقي القدس المحتلة.