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الطاقة تدعو سلطة رام الله لتجنيب ملف كهرباء غزة من التجاذبات

الإثنين 29 مايو 2017 02:33 م بتوقيت القدس المحتلة

الطاقة تدعو سلطة رام الله لتجنيب ملف كهرباء غزة من التجاذبات

قناة الأقصى - غزة

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، اليوم الاثنين، موافقتها على كامل اشتراطات حكومة الحمد الله التي نقلها الوسطاء حول أزمة الكهرباء، وجرى تسليمه لهم بشكل مكتوب.

وقالت طاقة غزة في بيان: "إن حديث القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ظافر ملحم حول تمكين حكومة التوافق هو نقل للأزمة مجددا للمربع السياسي".

وشددت على أن حديث ظارف يعد قفزا عن استعدادها التام للالتزام بكافة الاشتراطات التي نقلتها الجهات الدولية وباطلاع الحكومة لزيادة الجباية والمساهمة بتحمل تكلفة الكهرباء الواردة لقطاع غزة وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة التوزيع.

وشددت على أن معظم موظفيها هم من موظفي رام الله وعددهم 96موظفا، منهم المدراء العامون لجميع إداراتها، ويتضمن ذلك وحدة المشاريع التي تعمل تحت إشراف رام الله بشكل مباشر حرصا منا بخدمة ملف الطاقة بغزة والصالح العام".

وأشارت طاقة غزة إلى أنها دعت باستمرار لمشاركة رام الله في مجلس إدارة شركة التوزيع دون أي استجابة حتى الآن، مشيرة إلى أنه من الضروري التقاط المواقف الإيجابية والتجاوب مع التعاون الكامل من طرفنا وتجنيب ملف الطاقة التجاذبات السياسية لإحداث الاختراق المطلوب في هذا الملف المعقد والتخفيف من أهلنا في غزة.

ومؤخرا، تفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مع إصرار حكومة الحمد الله فرض ضرائب باهظة الثمن على وقود محطة توليد كهرباء غزة، مما أدى إلى توقف عمل المحطة.

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