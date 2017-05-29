  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يجدد رفض "لم شمل" مئات العائلات الفلسطينية

الإثنين 29 مايو 2017 01:17 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يجدد رفض "لم شمل" مئات العائلات الفلسطينية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزير الداخلية الصهيوني آرييه درعي رفض منح 449 فلسطينيا أذونا بلم شملهم مع عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن درعي، قوله "تم رفض طلب لم شمل 106 عائلات فلسطينية للحصول على مكانة مقيم دائم أو مؤقت داخل الكيان، لأسباب جنائية أو أمنية".

وكان مركز "الدفاع عن الفرد" ومجموعة محامين وقانونيين صهاينة، قد قدموا خلال عام 2016 التماسا للمحكمة العليا الصهيونية بعد رفض تل أبيب منح مكانة لآلاف الفلسطينيين الذين تزوجوا من "مواطنين ومواطنات" في الداخل المحتل.

وردا على الالتماس، أبلغ درعي المحكمة في أبريل 2016، بأنه ينوي منح تأشيرات لحوالي 2000 فلسطيني يعيشون داخل الأراضي 48، وفقا لتصاريح مؤقتة، وبدون أي مكانة أو حقوق اجتماعية.

وقدمت النائب بالكنيست الصهيوني عايدة توما سليمان من "القائمة العربية المشتركة" مؤخرا، استجوابا لدرعي حول ذات الموضوع، في محاولة لتعقب مصير تصريحه.

وردا على استجوابها حوّل لها الوزير الصهيوني، الأسبوع الماضي، وثيقة أشار فيها إلى أن مئات الفلسطينيين الذين شملتهم القائمة "لن يحصلوا على تأشيرات".

وجاء في الوثيقة أنه من بين 2020 حالة طلب أصحابها الحصول على مكانة بالكيان، تبين أن 1533 "استجابوا لمتطلبات القرار وتم ترقية مكانتهم لمؤقتة"، و38 طلًا لا تزال "قيد الفحص".

ومن الجدير بالذكر أن "الأمر الطارئ" الذي يمنع لم شمل العائلات يتم تمديده سنويًا منذ عام 2003، ويفرض القيود على منح المواطنة أو تصاريح بالتواجد في الكيان لفلسطينيين تزوجوا من الداخل المحتل، وكذلك لمواطنين من إيران، لبنان، سورية والعراق، الذين يطلبون الحصول على مكانة مقيم بناء على لم شمل العائلات، وحسب درعي، فانه منذ سنّ "الأمر الطارئ" قبل 15 سنة، تم تنظيم مكانة 2569 فلسطينيًا.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
-452965390

حماس: اجتماع حكومة الاحتلال تحت البراق "تصعيد خطير"
القدس المحتلة

الاحتلال يصادق على مشروع تهويدي بالقدس وبناء مستوطنة جديدة
10_10_08

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية نفذت عملية إطلاق نار بطولكرم
526f8e1cc44b9dc23b6998fb0d02f2a2

الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت أمر بعد استدعائهما

اكتشاف كويكب قيمته "10 آلاف مليون مليار" $

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

حملة اعتقالات تطال 20 فلسطينيا من الضفة والقدس
منذ ساعتين

استشهاد لاجئ فلسطيني بسورية
منذ 16 ساعة

الاحتلال يصادق على مشروع تهويدي بالقدس وبناء مستوطنة جديدة
منذ 23 ساعة

هيئة الأسرى: 80% من مطالب الأسرى أُنجزت
منذ الأمس

الطاقة بغزة تدعو السلطة للموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي
منذ 20 ساعة

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 5 بينهم 4 محررين

مقالات

بين الحرب على غزة وإضراب الأسرى

بين الحرب على غزة وإضراب الأسرى

د. فايز ابو شمالة
حماس وتسليم السلطة لعباس

حماس وتسليم السلطة لعباس

حسام الدجني
​وانتصر الأسرى

​وانتصر الأسرى

خالد معالي
التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

ساري عربي