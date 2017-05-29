استشهاد لاجئ فلسطيني بسورية

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن اللاجئ الفلسطيني محمود محمد يوسف أبوريا، استشهد جراء الحرب الدائرة بسورية.

وأوضحت المجموعة أن أبو ريا من سكان مخيم السيدة زينب للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، وبذلك يرتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا بسبب طلق ناري منذ بداية اندلاع الحرب في سورية إلى 873لاجئا.

فيس السياق، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أنه استطاع توثيق بيانات 196 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

ولفتت إلى أن الجيش النظامي والمجموعات الموالية يواصلان له بفرض الحصار على المخيم منذ منتصف عام 2013، مما فتح باب معاناة كبيرة على الأهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والكهرباء ومنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها.

كما يُحظر على الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من الأمن السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها.

وفي جنوب دمشق، اندلعت يوم أمس اشتباكات متقطعة بين تنظيم الدولة "داعش" وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على محور شارع الثلاثين في مخيم اليرموك المحاصر، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين الطرفين.

وفي سياق متصل، قالت مصادر ميدانية أن تنظيم داعش عدل ساعات دخول وخروج المدنيين إلى منطقة الريجة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة والسماح بدخول كيلو ونصف من المواد الغذائية ورغيفي خبز لكل شخص.