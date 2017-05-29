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حملة اعتقالات تطال 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

الإثنين 29 مايو 2017 09:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

حملة اعتقالات تطال 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، 20 مواطنا خلال حملة اقتحامات واسعة في مختلف أنحاء الضفة والقدس المحتلتيْن.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دهمت منازل المقدسيين بشكل واسع في بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة؛ واعقتلت 12 فلسطينيًا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدات؛ بيتا الفوقا وبورين وقصرة جنوبي نابلس شمال الضفة المحتلة، وآخر من قرية عزون شرقي قلقيلية.

كما تم اعتقل احد المواطنين من بلدة سلواد شمالي شرق رام الله، وفلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة، ومواطنًا من مخيم عقبة جبر جنوبي غرب مدينة أريحا.

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