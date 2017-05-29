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حماس: اجتماع حكومة الاحتلال تحت البراق "تصعيد خطير"

الإثنين 29 مايو 2017 01:24 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس: اجتماع حكومة الاحتلال تحت البراق "تصعيد خطير"

وصف المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، اجتماع حكومة الاحتلال تحت حائط البراق ومصادقتها على مشاريع تهويدية كبيرة  في مدينة القدس؛ بـ"التصعيد الخطير".

وأكد أن مصادقة على هذه المشاريع التهويدية استفزازٌ لمشاعر المسلمين، وهو نتاج لزيارة ترامب التي وفرت الضوء الأخضر لاستمرار الجرائم الصهيونية".

ودعا القانوع في تصريح صحفي الحكومات العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا التصعيد، معتبرًا أن أي عودة من السلطة للمفاوضات هو "جريمة كبيرة".

يذكر أن كومة الاحتلال ، عقدت جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، بالقرب من ساحة البراق بمدينة القدس المحتلة في الذكرى الـ50 لاحتلال المدينة، فيما صادقت على خطة تهويد جديدة بموازنة 50 مليون شيقل.

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